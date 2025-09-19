SynthVoice выпустили русскую нейросетевую озвучку для Hell is Us

Как стало известно, команда SynthVoice выпустила русскую нейросетевую озвучку для недавнего экшена Hell is Us.
Действие игры разворачивается в альтернативной реальности, технологический уровень которой близок к современному. Идёт жестокая гражданская война, параллельно с которой появляются ещё и таинственные монстры, напоминающие ожившие статуи.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А не плохо
Через полтора-два года уже будет прям отлично.
я хочу настоящую ощвчку
Отлично, в средине октября только доберусь до этой игры
Игра норм вообще? Стоит тратить время? // Роман Буравинский