ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.3 282 оценки

SynthVoice выпустили русскую нейросетевую озвучку для Hell is Us

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, команда SynthVoice выпустила русскую нейросетевую озвучку для недавнего экшена Hell is Us.

Действие игры разворачивается в альтернативной реальности, технологический уровень которой близок к современному. Идёт жестокая гражданская война, параллельно с которой появляются ещё и таинственные монстры, напоминающие ожившие статуи.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Hell is Us "Русификатор звука - нейросеть"
14
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Haranis

А не плохо

5
bysaturn

Через полтора-два года уже будет прям отлично.

4
трах_микроволновки

я хочу настоящую ощвчку

4
ViksOne

Отлично, в средине октября только доберусь до этой игры

2
Пользователь ВКонтакте

Игра норм вообще? Стоит тратить время? // Роман Буравинский

2