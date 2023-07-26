Авторы Hell Let Loose ответили на разнообразные вопросы поклонников многопользовательского шутера ©

После выхода трейлера дополнения Devotion to Duty, содержащего большое количество ошибок, игроки начали массово отказываться от игры и выставлять шутеру негативные оценки (хотя трейлер - лишь одна из причин такой ситуации). И хотя большинство отзывов на Steam по-прежнему "очень положительные", средний показатель за последние 30 дней (почти 1500 отзывов) - "смешанные".

Поэтому неудивительно, что производители бросились на помощь. В недавнем обновлении они еще раз извинились перед игроками и рассказали, какие изменения планируются в Hell Let Loose. Они также приняли к сердцу пожелание улучшить общение с сообществом, о чем свидетельствует недавняя сессия AMA, о которой также было объявлено в вышеупомянутом анонсе.

На прошлой неделе в сообществе Hell Let Loose была проведена сессия Ask Me Antything, и в течение 24 часов пользователи могли задавать различные вопросы.

Через несколько дней подавляющее большинство из них получило исчерпывающие ответы от представителей Team17.

Отметим, что в состав команды, отвечавшей на вопросы, входили: Киран Д'Арчамбо (технический директор), Адам Уайлс (старший бренд-менеджер), Крейг Кларк (продюсер), Мэтт Уайт (креативный директор) и AMA-руководитель Алиша (комьюнити-менеджер).

Наиболее интересные вопросы и ответы были собраны в один материал каналом IronHeart Gaming - видео можно посмотреть ниже. Стоит отметить, что Team17 также расскажет об этом выпуске AMA в Dev Brief #192, который будет доступен в конце этой недели.

Нетрудно догадаться, что геймеры воспользовались возможностью расспросить разработчиков о процессе создания хлипкого трейлера - один из пользователей задал именно такой вопрос, который был выделен среди других. Другой читатель ответил ему, что шансов на то, что разработчики займутся этим вопросом, нет. Однако один из представителей Team17 все же затронул эту непростую тему.

Оказалось, что Team17 поручила разработку трейлера Devotion to Duty стороннему агентству. Важно отметить, что разработчики Hell Let Loose упомянули, что не проверяли его качество.

Последующие трейлеры будут готовиться уже силами прежней штатной команды, отвечавшей за рекламные материалы.

Адам (старший бренд-менеджер), отвечавший на вопрос, отметил, что раскритикованный трейлер не представляет HLL и команда больше никогда не будет выпускать материалы подобного качества.

Вопрос о нашумевшем трейлере был, безусловно, самым интересным, но внимание было уделено и некоторым другим аспектам - в том числе и тем возможностям, которые разработчики собираются привнести в игру. Пользователь What-the-fudge-T65 хотел узнать, позволят ли разработчики перебираться на другую сторону на картах с одним мостом. Оказывается, такая возможность может появиться в Hell Let Loose.

Над этим мы работаем - в том числе над включением лодок и водных судов", - ответил креативный директор Мэтт.

Участники опроса также затронули тему работы серверов Hell Let Loose на консолях последнего поколения. Пользователь Crimson26 поинтересовался, планируется ли улучшить систему подбора для пользователей платформ Sony и Microsoft. В ответ было сказано, что работа по исправлению фильтров и улучшению игрового процесса для пользователей консолей будет продолжаться.

Особый интерес для игроков Hell Let Loose представляет вопрос о возможности включения в будущем новых войск. Креативный директор сообщил, что планируется включить в игру финскую армию и польскую армию. Однако пока неясно, когда можно ожидать реализации этого изменения.

Напомним, что игра Hell Let Loose была выпущена в июле 2021 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Несмотря на недавние проблемы, шутер остается хорошо принятым произведением, действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны. Тем не менее разработчикам придется немало потрудиться, чтобы полностью вернуть доверие существующих поклонников.