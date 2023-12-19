Студия GamesVoice представила кавер-версию песни из титров Hellblade: Senua's Sacrifice

Экшен-адвенчура от студии Ninja Theory, которая описывается разработчиками как «независимый ААА-проект».

Мир игры основан на скандинавской и кельтской мифологии, но при этом также посвящен психическим расстройствам и тому, как с ними живут люди. Главная героиня — девушка по имени Сенуя — страдает от расстройства личности, что приводит к кошмарным видениям.

Чтобы достоверно передать психическое состояние воительницы, разработчики консультировались с профессором нейробиологии Полом Флетчером из университета Кембриджа. В игре вам предстоит смотреть на причудливый мир глазами Сенуи и видеть то, что рисует воспаленная фантазия героини.

Игра предложит головоломки, но совершенно не такие, к каким вы могли привыкнуть в других проектах. Креативный директор называет их «экспериментальными». Hellblade содержит и разнообразный экшен, ради которого на основе технологии захвата движений создана динамичная и увлекательная боевая система.

Но основной движущей силой игры при этом является сюжет, который поможет с головой погрузиться в историю Сенуи.