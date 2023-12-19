Студия GamesVoice представила кавер-версию песни из титров Hellblade: Senua's Sacrifice

Российская студия GamesVoice, занимающаяся локализациями компьютерных игр, на днях неожиданно объявила о выходе долгожданной озвучки приключенческого боевика Hellblade: Senua's Sacrifice.
Чтобы отпраздновать запуск, команда авторов также выпустила небольшой ролик, посвящённый адаптированной песне VNV Nation — Illusion, которую можно услышать в титрах после прохождения Hellblade: Senua’s Sacrifice. Запись была сделана совместно со студией GALA Voices.
Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.
Релиз русской озвучки Hogwarts Legacy ожидается во второй половине этого месяца.
Оригинал конечно заметно лучше, но нашим ребятам + за старанье.
Да норм спел)))
хз. что это трэшняк что то трэшняк. хотя признаюсь в нашей версии уж очень попсней в голосе отдает.
Да, сама песня такое себе.
Все пропускал эту игру теперь можно ее пройти с озвучкой)))