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Hellblade: Senua's Sacrifice 08.08.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.9 1 352 оценки

Студия GamesVoice представила кавер-версию песни из титров Hellblade: Senua's Sacrifice

butcher69
Новости

Российская студия GamesVoice, занимающаяся локализациями компьютерных игр, на днях неожиданно объявила о выходе долгожданной озвучки приключенческого боевика Hellblade: Senua's Sacrifice.

Чтобы отпраздновать запуск, команда авторов также выпустила небольшой ролик, посвящённый адаптированной песне VNV Nation — Illusion, которую можно услышать в титрах после прохождения Hellblade: Senua’s Sacrifice. Запись была сделана совместно со студией GALA Voices.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

Релиз русской озвучки Hogwarts Legacy ожидается во второй половине этого месяца.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
YouTube_GamesTezi

Оригинал конечно заметно лучше, но нашим ребятам + за старанье.

2
inkomniak

Да норм спел)))

0
muxamor2011

хз. что это трэшняк что то трэшняк. хотя признаюсь в нашей версии уж очень попсней в голосе отдает.

0
YouTube_GamesTezi muxamor2011

Да, сама песня такое себе.

0
inkomniak

Все пропускал эту игру теперь можно ее пройти с озвучкой)))

0