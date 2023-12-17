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Hellblade: Senua's Sacrifice 08.08.2017
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.9 1 322 оценки

Это случилось! Команда GamesVoice представила русскую озвучку для Hellblade: Senua's Sacrifice

butcher69
Новости

Это не розыгрыш, не ранний доступ, не учебная тревога! Команда GamesVoice совершенно внезапно объявила о релизе долгожданной русской озвучки для Hellblade: Senua’s Sacrifice (+VR-версия).

История началась еще в 2019 году, но потом что-то случилось и в мае этого года куратор русской озвучки попробовал объяснить, что же случилось с проектом.

Студии GamesVoice пришлось не только переозвучить всех персонажей, но и основательно поработать над саунд-дизайном, чтобы даже едва уловимый шёпот отдавался чем-то знакомым.

Выражаем признательность игровому порталу StopGame.Ru за всестороннюю поддержку при создании локализации. Также хотим поблагодарить Ивана Бровкина за первоначальный денежный вклад, а также всех тех, кто верил, что мы доведём проект до конца.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

Релиз русской озвучки Hogwarts Legacy ожидается во второй половине этого месяца.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Они там крышей не поехали, пока озвучивали это?

5
Kollich

Все в порядке, если не считать парочки вызванных демонов))

0
-13SanYa13-

Да ладно! это ж сколько лет прошло... Звучит кстати на примерах прям очень хорошо.

4
NIGА

Не зря ждал сорок лет.

3
TikitikiTardeKelemano

Ну с русской озвучкой может осилю её до конца

1
Kostas92

Ха-ха, они таки выпустили раньше выхода второй части :D

1
Гербарий007

Игру дропнул не пройдя и половины, может с озвучкой лучше будет

0
SoRaS3

Норм. Тем более на нее скидка была. Неделю назад.

0
Миханик Шестеренкин

Вот и повод подъехал пройти игру ещё раз!

-1
EXHAOR

Мля! Придётся пройти заново.

-2
Бaбуся

Ладно скачаю... Хрень. больше не делайте озвучак.

-7
NIGА

Старая карга...

2
Ely Maze

Ни кто не заставляет ее ставить всегда можно оставить оригинал

А вот " больше не делайте озвучак." это не вам решать делать озвучки или нет

-4
Бaбуся Ely Maze

Ты тут не дерзи... Бык!

1
Ely Maze Бaбуся

Я и не дерзил просто как то глупо так говорить что не надо делать озвучки кто ты им владелец или постоянный спонсор чтоб так говорить?

-2
vanтт Ely Maze

Тебя тралируют

0
alexhistory

Спасибо, нам не надо, мы играем только в оригинал! Закрой тесь уже и не тратьте наше время!

-8