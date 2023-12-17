Это случилось! Команда GamesVoice представила русскую озвучку для Hellblade: Senua's Sacrifice

Это не розыгрыш, не ранний доступ, не учебная тревога! Команда GamesVoice совершенно внезапно объявила о релизе долгожданной русской озвучки для Hellblade: Senua’s Sacrifice (+VR-версия).
История началась еще в 2019 году, но потом что-то случилось и в мае этого года куратор русской озвучки попробовал объяснить, что же случилось с проектом.
Студии GamesVoice пришлось не только переозвучить всех персонажей, но и основательно поработать над саунд-дизайном, чтобы даже едва уловимый шёпот отдавался чем-то знакомым.
Выражаем признательность игровому порталу StopGame.Ru за всестороннюю поддержку при создании локализации. Также хотим поблагодарить Ивана Бровкина за первоначальный денежный вклад, а также всех тех, кто верил, что мы доведём проект до конца.
Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.
Релиз русской озвучки Hogwarts Legacy ожидается во второй половине этого месяца.
Они там крышей не поехали, пока озвучивали это?
Все в порядке, если не считать парочки вызванных демонов))
Да ладно! это ж сколько лет прошло... Звучит кстати на примерах прям очень хорошо.
Не зря ждал сорок лет.
Ну с русской озвучкой может осилю её до конца
Ха-ха, они таки выпустили раньше выхода второй части :D
Игру дропнул не пройдя и половины, может с озвучкой лучше будет
Норм. Тем более на нее скидка была. Неделю назад.
Вот и повод подъехал пройти игру ещё раз!
Мля! Придётся пройти заново.
Ладно скачаю... Хрень. больше не делайте озвучак.
Старая карга...
Ни кто не заставляет ее ставить всегда можно оставить оригинал
А вот " больше не делайте озвучак." это не вам решать делать озвучки или нет
Ты тут не дерзи... Бык!
Я и не дерзил просто как то глупо так говорить что не надо делать озвучки кто ты им владелец или постоянный спонсор чтоб так говорить?
Тебя тралируют
Спасибо, нам не надо, мы играем только в оригинал! Закрой тесь уже и не тратьте наше время!