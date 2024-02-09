Авторы Helldivers 2 объявили о работе над обновлением, устраняющего проблемы с подбором игроков и сбои в игре

Arrowhead Game Studios выпустила заявление, в котором сообщила, что активно работает над устранением проблем, с которыми столкнулся PC-релиз Helldivers 2. В социальной сети X (бывший Twitter) директор студии Микаэль Эрикссон сообщил, что студия выпустила патч для Helldivers 2, который сначала выйдет на PC, а затем на PS5.
Мы сделали патч и собираемся начать играть вместе с вами, чтобы проверить, как он работает. Если все пройдет успешно, мы выпустим хотфикс и сначала выпустим его для сообщества Steam, а затем как можно быстрее распространим его среди игроков PS5.
Только что вышедшая версия Helldivers 2 для ПК подверглась немалому количеству критики со стороны PC-игроков. На момент написания статьи отзывы в Steam оценивают игру как "смешанную". В то время как многие рецензенты хвалят геймплей и другие аспекты игры, проблемы с подбором игроков, а также серьезные ошибки, которые мешают играть, являются основными причинами негативных отзывов.
Однако, несмотря на "смешанный" рейтинг, запуск Helldivers 2 на ПК прошел довольно успешно. В день запуска игры в Steam в нее одновременно играли более 62 000 человек. На момент написания статьи игра достигла рекордного показателя одновременных игроков, что сделало ее лучшим релизом Sony на ПК.
Helldivers 2 доступна на PC и PS5. Игра также получит поддержку в виде обновлений, в которых появятся новые враги, биомы, цели и многое другое. Также планируется бесплатное обновление сюжета.
мне игра зашла, ну так как там в одиночку делать нечего, а рандомный подбор не работает играть такое себе
Ты хоть зашёл в игру. А я тут мучаюсь
Ждал игру, как вышла.... удалил из списка желаемого стима.