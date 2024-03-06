Авторы Helldivers 2 опровергли слухи о покупке студии разработчиков

На фоне ошеломляющего успеха Helldivers 2 внимание всего игрового сообщества приковано к кооперативному шутеру и его разработчикам в лице студии Arrowhead Game. В сети обсуждают амбициозный план поддержки игры новыми обновлениями, а также вероятность продажи студии крупному издателю. Последняя тема для разговора стала особенно актуальной, особенно после череды слухов и инсайдов, которые сообщали о продаже Arrowhead Game компании Sony или даже Xbox. Спекуляции решил прекратить руководитель студии, который дал четко понять, кто владеет студией.
Слухи о том, что Sony покупает Arrowhead Game, появились после якобы "утечки" от инсайдера с ником Haorthors. Новость быстро разлетелась по крупным форумам и добралась до социальных сетей, где появились неподтвержденные данные о переговорах руководства студии с Xbox. Разумеется, все это оказалось неправдой.
Несмотря на то, что компания Sony уже давно сотрудничает с Arrowhead Game и является издателем их игр, сама студия остается независимой. Руководитель разработки Helldivers 2 и глава студии Йохан Пилестедт призвал фанатов воздержаться от распространения непроверенной информации. По его словам, команда разработчиков сейчас принадлежит самим себе.
Конечно, это не означает, что Sony не попытается приобрести Arrowhead Game Studios в будущем. Компания уже владеет правами на игры студии, а также имеет долю инвестиций в развитии команды, поэтому покупка будет выглядеть вполне логичной. Однако учитывая масштабную волну увольнений и закрытие некоторых студий внутри Sony, они вряд ли сейчас стремятся к расширению.
Это тот же инсайдер, что и анонс Цусимы сегодня обещал. Похоже, так себе из него инсайдер.