Delusional взломал защиту Denuvo в Star Wars: Battlefront

Сегодня взломщик Delusional объявил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в игре Star Wars: Battlefront 2015-го года выпуска.

Игра была защищена целой связкой защит в виде Denuvo + VMProtect + Custom. Несмотря на то, что первоначально игра была практически полностью мультиплеерной, в одном из последних обновлений разработчики добавили в нее поддержку оффлайн-режима.

Невзломанных старых игр с Denuvo остаётся всё меньше, поэтому в скором времени, вероятно, Delusional будет вынужден переходить на более свежие проекты.