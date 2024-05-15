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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 192 оценки

По слухам, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя 20-уровневые мини-боевые пропуска

monk70
Новости

Assassin's Creed Shadows будет включать в себя мини-боевые пропуска, состоящие из 20 уровней, называемых «Проекты»: дополнительный контент, доступный на платформе Assassin's Creed Infinity, который позволит вам получать косметические предметы в качестве награды.

Об этом сообщил известный инсайдер Том Хендерсон, который первым рассказал о двух главных героях Assassin's Creed Shadows более года назад, что подтверждается обложкой игры, появившейся за последние несколько часов.

«Я не помню, упоминал ли об этом раньше, но в Assassin's Creed Shadows (через Infinity) есть мини-боевые пропуски под названием «Проекты», каждый из которых состоит из двадцати уровней, которые позволяют вам получать косметические предметы», — написал Хендерсон. «Три из этих проектов называются «Скрытая сеть», «Последний Ронин» и «В тени»».
-6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
StrelitziaReg

когда же эта контора разорится и сдохнет...

4
askazanov

Как только глупый пипл перестанеть покупать их поделки)

0
devildoom

закройте их уже

3
Den1sDzen

Как же зае,,достали эти пропуска уже!

2