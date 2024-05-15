По слухам, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя 20-уровневые мини-боевые пропуска

Assassin's Creed Shadows будет включать в себя мини-боевые пропуска, состоящие из 20 уровней, называемых «Проекты»: дополнительный контент, доступный на платформе Assassin's Creed Infinity, который позволит вам получать косметические предметы в качестве награды.

Об этом сообщил известный инсайдер Том Хендерсон, который первым рассказал о двух главных героях Assassin's Creed Shadows более года назад, что подтверждается обложкой игры, появившейся за последние несколько часов.

«Я не помню, упоминал ли об этом раньше, но в Assassin's Creed Shadows (через Infinity) есть мини-боевые пропуски под названием «Проекты», каждый из которых состоит из двадцати уровней, которые позволяют вам получать косметические предметы», — написал Хендерсон. «Три из этих проектов называются «Скрытая сеть», «Последний Ронин» и «В тени»».