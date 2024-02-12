Helldivers 2 преодолела отметку в 360 000 одновременных игроков на PS5 и PC

Arrowhead Game Studios уже давно работала над Helldivers 2, и хотя кооперативный шутер от третьего лица явно является амбициозным продолжением своего нисходящего предшественника, мало кто мог предположить, что он будет пользоваться большим успехом сразу после выхода.
В частности, на ПК Helldivers 2 собрала внушительную аудиторию. Достигнув пика в 155 000 одновременных игроков в Steam, игра стала крупнейшим релизом Sony на этой платформе, превзойдя по этим показателям такие игры, как God of War и Marvel's Spider-Man Remastered. Но как обстоят дела с игрой на PS5?
Как и следовало ожидать, она привлекает большое количество игроков на обеих платформах. В своем Twitter генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт недавно сообщил, что на ПК и PS5 число одновременных игроков Helldivers 2 превысило 360 000 человек, что, учитывая вышеупомянутый пик игры в Steam, позволяет предположить, что на PS5 число одновременных игроков составило чуть менее 200 000.
Объясняя некоторые технические проблемы с подключением игры в сообщении, опубликованном в Twitter, Пилестедт написал:
Говоря техническим языком, наши сервисы, а также сервисы наших партнеров имеют ограничитель скорости, который запрещает подключения свыше определенного объема в минуту, чтобы предотвратить выход из строя всей системы. Нам удалось увеличить лимит скорости с 10 000 [логинов] в минуту до 20 000 в минуту, а общая пропускная способность одновременных игроков была увеличена с 250 000 до 360 000. Однако этого все равно оказалось недостаточно, так как количество игроков подскочило до 360 тысяч через пять с половиной минут.
Другими словами, Helldivers 2 оказалась слишком успешна. С точки зрения Arrowhead и Sony, это, безусловно, хорошая проблема. Недавно Пилстедт также сообщил, что игра "перевыполняет" внутренние планы и уже продана тиражом около миллиона копий.
Даже странно... Макчимально примитивный геймплей, который наскучивает уже через час! Все что там делать - бегать по пустой карте от точки к точке и выполнять однотипные задания (разновидностями не блещут. Около 4 видов всего), попутно отстреливаясь от толпы болванчиков... Где - то уже это видели... Killing flor, только с заданиями... Дизайн - дешевой мобилки, геймплено так же. А люди хавают...
Ну всяко получше будет чем отряд самоубийц.
Ок, а подскажи плз что-то похожее, но лучше обсуждаемой игры, а то жалко 40$=D