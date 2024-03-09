на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.4 390 оценок

По слухам, продажи Helldivers 2 превысили 5 миллионов копий

butcher69
Новости

Популярность Helldivers 2 не уменьшается. Еще вчера кооперативный научно-фантастический шутер от третьего лица почти достиг своего исторического пика - 450 тысяч одновременных игроков в Steam. По сравнению с запуском игры значительно улучшилась и оценка пользователей в магазине Valve: с 67 % "смешанных" рецензий до 81 % "очень положительных".

Более того, игра отлично продается на всех платформах. По словам Кристофера Дринга (Christopher Dring) из GamesIndustry.biz, после запуска игры в Великобритании она три недели подряд демонстрировала рост (115 % на второй неделе и еще 21 % на третьей). По словам Дринга, Helldivers 2 продалась всего на 28 % меньше, чем Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac, создание которой, возможно, обошлось в десять раз дороже.

Сколько же всего было продано? Ближе всего к официальному подтверждению был генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт, когда он практически кивнул, что игра превысила три миллиона проданных копий после двух недель.

Однако теперь эта цифра может быть гораздо выше. По словам инсайдера Shinobi602, Helldivers 2 уже продана в количестве, превышающем пять миллионов копий. Однако Sony (издатель игры) до сих пор не выпустила никаких заявлений в честь успеха. Недавно прошел слух, что компания собирается приобрести студию, но генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт опроверг эту новость.

1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pimba

Ну тут по классике) Хорошей игре - хорошие продажи 👍

Лишь бы контентом игру не перестали кормить )

0
shit again

я думаю больше - в стиме показывают 2.3-6.8 млн копий

0