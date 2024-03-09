По слухам, продажи Helldivers 2 превысили 5 миллионов копий

Популярность Helldivers 2 не уменьшается. Еще вчера кооперативный научно-фантастический шутер от третьего лица почти достиг своего исторического пика - 450 тысяч одновременных игроков в Steam. По сравнению с запуском игры значительно улучшилась и оценка пользователей в магазине Valve: с 67 % "смешанных" рецензий до 81 % "очень положительных".
Более того, игра отлично продается на всех платформах. По словам Кристофера Дринга (Christopher Dring) из GamesIndustry.biz, после запуска игры в Великобритании она три недели подряд демонстрировала рост (115 % на второй неделе и еще 21 % на третьей). По словам Дринга, Helldivers 2 продалась всего на 28 % меньше, чем Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac, создание которой, возможно, обошлось в десять раз дороже.
Сколько же всего было продано? Ближе всего к официальному подтверждению был генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт, когда он практически кивнул, что игра превысила три миллиона проданных копий после двух недель.
Однако теперь эта цифра может быть гораздо выше. По словам инсайдера Shinobi602, Helldivers 2 уже продана в количестве, превышающем пять миллионов копий. Однако Sony (издатель игры) до сих пор не выпустила никаких заявлений в честь успеха. Недавно прошел слух, что компания собирается приобрести студию, но генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт опроверг эту новость.
Ну тут по классике) Хорошей игре - хорошие продажи 👍
Лишь бы контентом игру не перестали кормить )
я думаю больше - в стиме показывают 2.3-6.8 млн копий