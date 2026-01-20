Тише обычного: варбонд Redacted Regiment для Helldivers 2 выйдет 22 января

Arrowhead Game Studios раскрыла новую дату выхода варбонда Redacted Regiment для кооперативного шутера Helldivers 2. После неожиданной задержки контент станет доступен уже в этот четверг, 22 января. Изначально релиз был намечен на 20 января, однако на финальной стадии тестирования разработчики обнаружили критическую проблему, не соответствующую стандартам студии, и приняли решение отложить запуск. По словам авторов, неисправность удалось оперативно устранить.

Redacted Regiment заметно выделяется на фоне привычного хаоса Helldivers 2 и делает ставку на скрытное прохождение. В набор войдут два новых оружия с глушителями, пистолет, стреляющий дротиками, два комплекта тёмной брони и перк «Скрытое внедрение», создающий дымовую завесу при высадке в хеллподе. На случай, если скрытность провалится, игрокам также предложат рюкзак с шестью липкими зарядами C-4.

Helldivers 2, вышедшая в 2024 году, остаётся одной из самых популярных кооперативных игр благодаря сатирическому миру и регулярным обновлениям. Варбонды продолжают расширять геймплей и доступны за «Суперкредиты», зарабатываемые в боях.