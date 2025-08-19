Утечка Helldivers 2: Иллюминаты научатся призывать жутких гулей-культистов

Новая утечка от инсайдера IronS1ghts раскрыла свежие детали о врагах в Helldivers 2. Судя по опубликованному видео, фракция Иллюминатов готовится к возвращению — и теперь в их арсенале появились гули-культисты.

По словам источника, эти создания вызываются фанатиками и иллюзионистами Иллюминатов прямо во время сражения. Из темного разлома поднимаются многорукие гули-культисты, которые бросаются окружать бойца Helldiver. В демонстрации они выглядели относительно слабыми, однако в реальных условиях могут представлять серьёзную угрозу. Всё это намекает, что Иллюминаты не только вернутся, но и принесут с собой новые, более опасные тактики.

IronS1ghts уточнил, что способности врагов на видео были намеренно ослаблены для показа, а в полноценной версии фанатики смогут атаковать, усложняя бой.

Фанаты отреагировали с энтузиазмом. В отличие от Терминидов и Автоматонов, Иллюминаты предлагают уникальный стиль сражений — их численность и хитрость делают каждую стычку непредсказуемой. Некоторые геймеры считают, что именно гули-культисты могут стать ключевым элементом усложнённого геймплея, сохраняя напряжение, но при этом добавляя свежести в битвы.

Официальных комментариев от Arrowhead Studios пока нет. Последний раз разработчики упоминали Иллюминатов ещё в мае, когда те совершили вторжение в мегаполисы Super Earth. Теперь же игроки ждут подтверждения: вернутся ли эти коварные враги в новом обновлении Helldivers 2.