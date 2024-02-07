"Взрывная демократия" в свежем трейлере Helldivers 2

Разработчики из студии Arrowhead Game предлагают геймерам оценить, что такое "взрывная демократия" в новом трейлере Helldivers 2. Свежий ролик демонстрирует несколько зрелищных сцен с перестрелками и призывает пользователей со всего мира вступить в вооруженные отряды Адских Дисатников, чтобы нести демократию жукам и ботам. Внесете ли вы свой вклад в распространение свободы по всей галактике?
С новым трейлером Helldivers 2 стало известно, что премьера игры будет сопровождаться уникальными тематическими событиями. Игроки смогут следить за трансляциями известных стримеров или посетить центральный разведывательный узел с развернутой информацией о нападении жуков и ходе противостояния человечества. В качестве награды за участие в ивентах для игроков предусмотрены игровые награды в виде уникальных скинов брони.
Наша любимая Суперземля находится под угрозой, и только вы можете остановить угрозу вражеских жуков и ботов! Нам нужно, чтобы каждый внес свою лепту, уделил время. Поддержите войска, наблюдая за тем, как наши солдаты доставляют демократию. Полностью заряженная, высококалиберная, взрывоопасная демократия!
Выход шутера Helldivers 2 состоится на ПК и PS5 уже завтра — 8 февраля. Предзагрузка игры доступна на всех заявленных платформах, если вы оформите предзаказ игры.
Жду выхода, но подожду обзоров.
Я бы в сша демократию принес,как они несли ее восточным странам.
Восточным странам надо было по меньше ядеркой в тихоря заниматься.
А что это оправдывает убийство мирных жителей? И кто они такие, чтобы свои порядки навязывать? Шелуха с округи понаехала бандосы, мошенники, насильники и прочее отребье построили себе страну и вдруг стали правильной нацией с исключительно демократическими намерениями? Животные епаные.
Я вот только одного ен могу понять, там одному ну или в двоем можно играть? Пока по инфе ,вроде ка кминимальная команда 4 человека, если это так, то конечно не очень хорошо.
И есть ли кооп с рандомами или только со своей командой? Где-то читал, что ии в команде не будет