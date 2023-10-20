Анонсирован хоррор Hello Cruel World для шлемов виртуальной реальноси

Akupara Games анонсировала Hello Cruel World, игру в жанре survival horror, в которой вы играете за стримера, отправившегося на поиски «годного контента» в заброшенную лабораторию.

Вы — городской исследователь и только что приступили к работе. Спрятанная под каркасом заброшенного ресторана, смертоносная, ветхая лаборатория кишит секретами на каждом углу. Решайте головоломки, избегайте опасностей и раскройте тайну приюта и ИИ-мошенника, который его преследует.

Hello Cruel World будет запущена на неопределенных платформах виртуальной реальности в 2024 году, включая PC (через Steam).