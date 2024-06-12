Авторы Mixtape поделились некоторыми подробностями о музыкальном приключении

Ностальгическое приключение, которое переносит игроков в мир беззаботной юности и позволяет пережить незабываемые моменты взросления глазами трёх подростков, стоящих на пороге нового жизненного этапа.

В центре повествования — последняя вечеринка, которую главные герои посещают в качестве учеников старшей школы. Идеально подобранный плейлист становится ключом, открывающим дверь в их общее прошлое, полное ярких воспоминаний. Игроки окунутся в этот водоворот эмоций вместе с персонажами, переживая всё: от искренней дружбы и задушевных разговоров до волнительной сладости первых поцелуев.

Геймплей Mixtape — это настоящий калейдоскоп радостных активностей, квинтэссенция подростковой жизни. Тут можно рассекать улицы на скейтборде, парить в небесах, фотографироваться в заброшенном парке аттракционов, отбивать бейсбольные мячи и устраивать фейерверки, сидя на заднем сиденье автомобиля. Каждый элемент игрового процесса призван погрузить игрока в атмосферу беззаботности и юношеского азарта, свойственных подростковой пустоши.

Студия Beethoven and Dinosaur, создавая Mixtape, вдохновлялась классическими фильмами о взрослении. Они стремились впитать в свой проект эссенцию ностальгической бесцельности, озорства и, конечно же, музыки, которые так свойственны подростковому возрасту. Саундтрек тут сплетает в единую мелодию композиции легендарных исполнителей: Devo, Roxy Music, Игги Попа, Joy Division, The Smashing Pumpkins, Lush и многих других. Музыка здесь — не просто фон, а полноправный участник повествования, дирижер эмоций и проводник в мир юности.