Авторы Mixtape поделились некоторыми подробностями о музыкальном приключении

Annapurna Interactive и команда Beethoven & Dinosaur анонсировали Mixtape во время Xbox Games Showcase, показав первый презентационный трейлер. Сегодня издатель предоставил дополнительную информацию, а также уточнил, что игра также появится на PS5, Xbox Series X|S и PC, с запуском в первый день по программе Game Pass.

Как можно было увидеть в дебютном трейлере музыка играет центральную роль — это характерная черта команды, создавшей The Artful Escape.

В данном случае история рассказывает о трио друзей, которые отправляются в приключение всей своей жизни, полное музыки, воспоминаний и мечтаний.

Сюжет повествует о трех друзьях, которые по случаю окончания школы отправляются на вечеринку. Эта поездка превращается в большое приключение, позволяющее им пережить невероятные моменты последней школьной ночи, благодаря идеально подобранному плейлисту песен, вовлекающих их в сновидческие воспоминания.

Трое героев переживают важнейшие моменты своей жизни, прослеживая успехи и разочарования, пикантные ситуации и жизненные этапы, сформировавшие их характеры, но с возможностью изменения и дальнейшего роста.

Дружба, любовь, радости, горести и музыка объединяются в путешествии, пронизанном песнями DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division и многих других, раскрывая необычное и волшебное в жизненных ситуациях трех главных героев.