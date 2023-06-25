Станьте менеджером среднего звена, отвечающим за наказание грешников в Аду ©

"Спасибо, что откликнулись на вакансию менеджера Ада! Мы рады предложить вам работу и приветствуем в нашем дружном коллективе. Возможно, вы уже знаете, что мы столкнулись с проблемой перенаселения, и мы верим, что она может быть решена с вашей помощью" - с этого и начинается ваша работа в Heretic's Fork - игре в жанре защиты башни + построение колоды под EDM-саундтрек.

В Heretic's Fork вы собираете и комбинируете карты в своей небольшой колоде, чтобы добавить оружие на вашу башню и размещении миньонов на поле, которые будут уничтожать орды грешников, пытающихся выбраться из ада, принимая форму всевозможных монстров и боссов.



В Steam есть бесплатная демоверсия до 26 июня. Игра создана компанией 9FingerGames и издана Ravenage Games.