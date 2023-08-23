Сражайтесь с ведьмами и дьяволами из альтернативной истории Европы 18 века в Hexxen: Hunters ©

Тактическая ролевая игра Hexxen: Hunters была анонсирована во время Future Games Show. Основанная на Hexxen: 1733, настольной ролевой игре от крупнейшего немецкого издателя TTRPG, действие происходит в альтернативной истории Европы 18-го века, где были открыты Врата Ада.

Ведьмы, дьяволы и другие существа проникли в человеческие миры, пытаясь развратить души живых обманом и ложными обещаниями, в то время как Охотники сопротивляются их влиянию, используя комбинацию оружия, зелий и собственной сверхъестественной магии.

Боевые действия сосредоточены на том, чтобы уметь выполнять комбо и максимально эффективно использовать каждый ход, а у каждого из восьми уникальных охотников есть разветвленное дерево навыков, которое можно исследовать и оттачивать свой стиль игры.

Ваши приключения происходят вокруг центральной деревни, которую можно со временем построить, используя собранные ресурсы, чтобы превратить ветхие хижины в процветающее сообщество. Это больше, чем косметическое изменение, поскольку отдельные здания по мере своего развития предоставляют все больше преимуществ, позволяя вам иметь в своем распоряжении больше инструментов и ресурсов.

Во время всего этого вы должны следить за Часами Судного Дня и делать все, что в ваших силах, чтобы они не остановились и не положили конец человечеству.

Hexxen: Hunters появится в Steam и Epic Games Store в 2024 году.