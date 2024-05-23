Сюжетное приключение Star Trek: Resurgence стало доступно в Steam

Поклонники «Звездного пути» теперь могут загрузить Star Trek: Resurgence из Steam. Получившая признание критиков приключенческая игра, разработанная бывшими членами компании Telltale Games, достоверно передает азарт эпохи «Звездный путь: Следующее поколение» и ставит выбор игрока в центр захватывающего повествования, в котором от его решений зависит судьба галактики.

В честь запуска игра получает скидку 20% в Steam как на стандартное издание, так и на Капитанское издание (которое включает эксклюзивный цифровой артбук и обновленный саундтрек) до 30 мая. Все версии для ПК теперь включают совершенно новый виртуальный тур по авианосцу USS Resolute, запрошенный фанатами.

Star Trek: Resurgence доступна для загрузки на ПК в Steam и магазине Epic Games Store. Ее также можно загрузить или купить на диске для консолей PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.