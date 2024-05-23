Игроки не оценили уродливые скины, добавленные в Suicide Squad Kill the Justice League

Недавно добавленные в игру Suicide Squad: Kill The Justice League альтернативные облики персонажей стали объектом шуток и критики со стороны игрового сообщества. Новые скины, призванные разнообразить внешний вид нескольких популярных злодеев, были добавлены в игру 22 мая, однако реакция игроков на это нововведение оказалась далеко не такой восторженной, как, вероятно, ожидали разработчики.
По замыслу создателей, новые облики должны были быть «вдохновлены» знаковым образом Джокера из финала игры Batman: Arkham Asylum. В той сцене легендарный злодей, приняв сыворотку Титана, превратился в огромного и устрашающего монстра. Видимо, разработчики Suicide Squad: Kill The Justice League решили перенести эту идею трансформации и на других персонажей игры, однако результат, мягко говоря, не впечатлил игроков.
Некоторые пользователи сети отметили, что новые скины подозрительно напоминают один из прошлых наборов косметических предметов, уже доступных в игре. Это наблюдение вызвало волну саркастических комментариев о «творческом подходе» разработчиков и их стремлении выжать максимум из имеющихся ресурсов.
Однако большинство фанатов в социальных сетях были гораздо более прямолинейны в своих оценках. Они без обиняков заявили, что подобные версии персонажей выглядят попросту ужасно. Игроки не стеснялись в выражениях, описывая новые облики как «уродливые», «кошмарные» и «отвратительные».
По всей видимости, злополучные скины были добавлены в рамках релиза второго эпизода первого сезона Suicide Squad: Kill The Justice League, запуск которого намечен на 23 мая.
Это фотографии разработчиков этой "игры"?
Сгенерировали на нейросетке это контентное хрючево
в пейнте нарисовали)
В неё ещё кто-то играет?
Да у неë фанбаза есть из 300т🤣🤣🤣
Которые видимо боты)0 // Костя Шабаганов
хол который это купил должен быть рад любому унвог
и эту игру защищали "фанаты", даже с одним из них ссорился на пг. как вам игра?
Фигня полная.
Будто просто насрали и выкатили ))
это же буквально то как выглядят разрабы лол
Вот уроды.
Мда.