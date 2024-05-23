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Suicide Squad: Kill The Justice League 02.02.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Кооператив
4.2 433 оценки

Игроки не оценили уродливые скины, добавленные в Suicide Squad Kill the Justice League

Lunersun
Новости

Недавно добавленные в игру Suicide Squad: Kill The Justice League альтернативные облики персонажей стали объектом шуток и критики со стороны игрового сообщества. Новые скины, призванные разнообразить внешний вид нескольких популярных злодеев, были добавлены в игру 22 мая, однако реакция игроков на это нововведение оказалась далеко не такой восторженной, как, вероятно, ожидали разработчики.

По замыслу создателей, новые облики должны были быть «вдохновлены» знаковым образом Джокера из финала игры Batman: Arkham Asylum. В той сцене легендарный злодей, приняв сыворотку Титана, превратился в огромного и устрашающего монстра. Видимо, разработчики Suicide Squad: Kill The Justice League решили перенести эту идею трансформации и на других персонажей игры, однако результат, мягко говоря, не впечатлил игроков.

Некоторые пользователи сети отметили, что новые скины подозрительно напоминают один из прошлых наборов косметических предметов, уже доступных в игре. Это наблюдение вызвало волну саркастических комментариев о «творческом подходе» разработчиков и их стремлении выжать максимум из имеющихся ресурсов.

Однако большинство фанатов в социальных сетях были гораздо более прямолинейны в своих оценках. Они без обиняков заявили, что подобные версии персонажей выглядят попросту ужасно. Игроки не стеснялись в выражениях, описывая новые облики как «уродливые», «кошмарные» и «отвратительные».

По всей видимости, злополучные скины были добавлены в рамках релиза второго эпизода первого сезона Suicide Squad: Kill The Justice League, запуск которого намечен на 23 мая.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Gelyr

Это фотографии разработчиков этой "игры"?

14
goodneighbor

Сгенерировали на нейросетке это контентное хрючево

5
J Jonah Jameson

в пейнте нарисовали)

4
Stas776

В неё ещё кто-то играет?

2
Punisher1

Да у неë фанбаза есть из 300т🤣🤣🤣

5
Пользователь ВКонтакте Punisher1

Которые видимо боты)0 // Костя Шабаганов

0
1barac9U7ada7

хол который это купил должен быть рад любому унвог

0
ivan41kds

и эту игру защищали "фанаты", даже с одним из них ссорился на пг. как вам игра?

0
kotasha

Фигня полная.

0
Jarvis666

Будто просто насрали и выкатили ))

0
Дворф

это же буквально то как выглядят разрабы лол

0
Добрыня Иванович

Вот уроды.

0
Кей Овальд

Мда.

0