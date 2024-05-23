Блудный сын присоединяется к охоте на монстров в новом дополнении к Hunt: Showdown

Поклонники атмосферного шутера Hunt: Showdown получили прекрасный повод вернуться в игру — вышло новое DLC под названием "The Reckoning Son". Это дополнение привносит в игру не только свежую кровь в лице нового легендарного охотника, но и набор уникального оружия и расходников, связанных с его непростой историей.

Главным действующим лицом дополнения становится Рик Бёртон, скрывающийся под прозвищем Блудный сын. Рик — не кто иной, как брат-близнец другого известного персонажа Hunt: Showdown, бесстрашной охотницы Сары Бёртон.

Рик был военным и долгое время он считался погибшим при исполнении служебного долга, однако правда оказалась куда прозаичнее — Рик попросту дезертировал. Годы скитаний, жизнь вне закона и грязная работа за гроши — вот что ждало Блудного сына вдали от поля боя. И вот теперь, спустя годы, он возвращается, чтобы искупить свои грехи и встать плечом к плечу с сестрой в её нескончаемой охоте.

Визитной карточкой Блудного сына стала жутковатая железная маска, скрывающая его лицо. Этот атрибут не только придаёт персонажу узнаваемости, но и служит зловещим напоминанием о его мрачном прошлом, а также символизирует стремление к искуплению. Несмотря на все разногласия с сестрой, Рик готов защищать её до последнего вздоха, применяя все свои навыки и знания, полученные за годы бесцельных скитаний.

Помимо самого Блудного сына, DLC привносит в игру два легендарных оружия, неразрывно связанных с его историей. Первым из них является уникальное трёхствольное ружьё под названием «Брат солдата». Это верный спутник Рика, не раз выручавший его в трудную минуту. Главная особенность «Брата солдата» — его молчаливость ровно до того момента, пока не начнётся стрельба. Вторым оружием стал револьвер Scottfield Model 3 «Стриж», которым Рик обзавёлся ещё при поступлении на военную службу. Этот револьвер — одновременно и напоминание о совершенных ошибках, и верный помощник в том, чтобы не наделать новых.

Но и это ещё не всё — в запасе у Блудного сына припрятан особый расходник, а именно — взрывной заряд. Рик всегда носит с собой динамитную шашку, которая в любой момент готова сдетонировать по его желанию. Такая особенность как нельзя лучше отражает взрывной и непредсказуемый характер персонажа, а также его готовность пойти на крайние меры, если того потребует ситуация.