Головоломка Hidden Through Time 2 выйдет на ПК и консолях в этом году ©

Издатель и разработчик Rogueside сообщил, что широко известная игра Hidden Through Time, выпущенная в 2020 году на консолях, мобильных устройствах и ПК, получит продолжение. Эта игра под названием Hidden Through Time 2: Myths & Magic на всех платформах (включая мобильные) должна быть выпущена позже в этом году. Сиквел расширит многие идеи, концепции и простоту игрового процесса, чтобы создать более крупную, глубокую и более обширную / впечатляющую задачу, которая будет продолжать увлекать геймеров всех возрастов.

Сюжет Hidden Through Time 2: Myths & Magic, отличающийся красочной рисованной графикой, постоянно меняющимися и детализированными настройками, заставлял игроков находить и собирать спрятанные предметы, отправляя игрока в путешествие сквозь века. Сюжет, детализированные анимированные экраны помогают функциям, а захватывающий игровой процесс вовлекает геймеров в интуитивный, неторопливый и увлекательный опыт, к которому интересно возвращаться снова и снова!

Обновление Hidden Through Time 2: Myth & Magic представит улучшенные визуальные эффекты и звук, а также введение привлекательных функций, которыми игрок может управлять, таких как дополнительные параметры настройки, повышенная неподатливость и улучшенная атмосфера, все из которых заставят уровни чувствовать себя более живым и ярким, поскольку игрок погружается в свой собственный мир с представленными инструментами. Редакторы как строений, так и персонажей позволят игроку построить свой идеальный мир в мельчайших деталях.