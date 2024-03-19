PS5-версия Hi-Fi Rush получила релизный трейлер

После неожиданного запуска в прошлом году для Xbox Series X/S и PC игра Hi-Fi Rush от Tango Gameworks вышла на PlayStation 5. Стандартное издание продается по цене $29,99, а Deluxe-издание стоит $39,99 и содержит бонусные наряды, футболки, гитарные скины и многое другое.

Hi-Fi Rush рассказывает о Чае, который записывается в проект "Армстронг" компании Vandelay Technologies для замены конечностей. Все быстро меняется от плохого к худшему, когда он убегает от преследующих его сил безопасности с новой рукой-роботом. Объединившись с загадочной, но вспыльчивой Пепперминт, Чай отправляется на поиски тайны сомнительного проекта и исполняет свою мечту стать рок-звездой.

Главное достоинство Hi-Fi Rush - ритмичный бой. Атаки, враги и передвижение подчиняются ритму, но если игрок правильно выбирает время, он может нанести больше урона.