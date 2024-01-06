Согласно инсайдеру, Hi-Fi Rush выйдет на Nintendo Switch

Начали появляться слухи о том, что эксклюзивная для Xbox Hi-Fi Rush появится на Nintendo Switch позднее в этом году. NateTheHate, имеющий солидный послужной список в области инсайдерской информации, первым положил начало слухам, объявив в своем подкасте, что игра для Xbox с «высоким признанием критиков» выйдет на конкурирующей платформе в 2024 году. Как и ожидалось, последующие слухи и прогнозы вскоре появились в сети.

Одно примечательное заявление исходит от пользователя ResetEra lolilolailo, который предположил, что игра Hi-Fi Rush выйдет на Nintendo Switch. Хоть мы и предостерегаем относиться к слухам с долей скептицизма, было отмечено, что в прошлом пользователь был точен в отношении утечек, связанных с Xbox.

lolilolailo ранее сообщал об информации, касающейся серий Persona и ATLUS, которые обе были реализованы.

Hi-Fi Rush стала одним из самых ярких событий и сюрпризов 2023 года после того, как игра была анонсирована и выпущена во время Xbox Developer Direct. Новые просочившиеся достижения предполагают, что в ближайшем будущем к игре также будут добавлены некоторые DLC.