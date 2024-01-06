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об игре
Hi-Fi RUSH 25.01.2023
Экшен, От третьего лица, Музыка
7.5 189 оценок

Согласно инсайдеру, Hi-Fi Rush выйдет на Nintendo Switch

monk70
Новости

Начали появляться слухи о том, что эксклюзивная для Xbox Hi-Fi Rush появится на Nintendo Switch позднее в этом году. NateTheHate, имеющий солидный послужной список в области инсайдерской информации, первым положил начало слухам, объявив в своем подкасте, что игра для Xbox с «высоким признанием критиков» выйдет на конкурирующей платформе в 2024 году. Как и ожидалось, последующие слухи и прогнозы вскоре появились в сети.

Одно примечательное заявление исходит от пользователя ResetEra lolilolailo, который предположил, что игра Hi-Fi Rush выйдет на Nintendo Switch. Хоть мы и предостерегаем относиться к слухам с долей скептицизма, было отмечено, что в прошлом пользователь был точен в отношении утечек, связанных с Xbox.

lolilolailo ранее сообщал об информации, касающейся серий Persona и ATLUS, которые обе были реализованы.

Hi-Fi Rush стала одним из самых ярких событий и сюрпризов 2023 года после того, как игра была анонсирована и выпущена во время Xbox Developer Direct. Новые просочившиеся достижения предполагают, что в ближайшем будущем к игре также будут добавлены некоторые DLC.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Richard Simons

ну теперь пк геймеры поиграют в нее наконец

-2
JIoMTuK

она с релиза есть на пк, держу в курсе

0
kotasha JIoMTuK

Он про взлом игры, игру не взломали.

0
ugf16349 JIoMTuK

Игра как бы с денувой и она не взломана до сих пор. Я хз, что за игра и стоит ли её брать, да и не доступную в России. Лучше спирачу.

И не надо предлагать обходы, я такой ерундой не занимаюсь,

0
Kotius ugf16349

игра прикольная) меcтами веcёлая и риcовка хорошая.)

0
Wolfenstein

трешак еще и без Марио

-6