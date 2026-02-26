После массовых увольнений над Highguard работает меньше 20 человек - Tencent свернула финансирование

В студии Wildlight Entertainment осталось менее 20 сотрудников, продолжающих работу над геройским шутером Highguard. Об этом сообщает Bloomberg, подробно описавший непростую историю проекта — от амбициозного старта до резкого сокращения команды вскоре после релиза.

Wildlight была основана в 2021 году ветеранами Respawn Entertainment, рассчитывавшими повторить успехи Apex Legends и Titanfall. Изначально команда работала над шутером с элементами выживания, однако концепцию сочли неудачной и переработали в сторону геройского формата. При этом, по данным источников, в финальной версии Highguard сохранились элементы раннего прототипа.

На этапе тестирования отзывы были в целом позитивными, но с оговорками: игроки отмечали, что проект раскрывается при активном голосовом общении, тогда как без координации через микрофон он кажется перегруженным и менее увлекательным.

Анонс Highguard состоялся на The Game Awards 2025 — как утверждается, после того как продюсер церемонии Джефф Кили лично ознакомился с игрой и предложил показать её публике раньше запланированного срока. Изначально разработчики намеревались анонсировать и выпустить проект одновременно, однако между презентацией и релизом образовалась пауза в полтора месяца, за которые вокруг игры успела сформироваться неоднозначная дискуссия.

На старте Highguard продемонстрировала достойные показатели онлайна в Steam, но удержать аудиторию не смогла. Слабая вовлечённость привела к низким доходам от микротранзакций, а рецензии оказались преимущественно негативными. Несмотря на уверенность команды в наличии финансового резерва для доработки проекта, ключевой инвестор — Tencent — внезапно прекратил финансирование. В результате из примерно 100 сотрудников большую часть уволили.

Сейчас над спасением Highguard трудится меньше двух десятков человек. Разработчики недавно заверили сообщество, что проект не закрывается и новый патч уже готовится, несмотря на технический сбой сайта, который вызвал слухи о возможном прекращении поддержки.