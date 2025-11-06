Hitman: Absolution доберётся до Nintendo Switch на следующей неделе

Feral Interactive и IO Interactive объявили, что выпустят стелс-экшен Hitman: Absolution для Nintendo Switch 13 ноября. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет в 2026 году.

Как и в недавнем мобильном релизе, можно ожидать, что режим контрактов появится в обновлении после релиза в 2026 году, когда вы сможете ставить задачи и соревноваться за рекорды с друзьями на всех трёх платформах.

Преданный, преследуемый и связанный честью, чтобы защитить девушку-подростка, хранящую опасную тайну, и непревзойдённый убийца возвращается на портативную консоль Nintendo. С новым списком целей, более чем 20 миссиями для их устранения и новым набором трюков в рукаве навыки скрытного убийцы со штрихкодом снова подвергнутся испытанию.