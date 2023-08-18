В Hitman: World of Assassination появились кампании "Сараевская шестерка" которая семь лет была эксклюзивом для PS4

В четверг студия IO Interactive выпустила новое обновление для Hitman: World of Assassination. В числе новых возможностей - доступ к кампании "Сараево-6", в рамках которой все игроки получили доступ к шести миссиям, которые на протяжении семи лет носили статус эксклюзива для PlayStation 4.
По словам разработчиков, в новых миссиях рассказывается независимая история, касающаяся военизированной группировки CICADA. В поисках членов группировки, которых необходимо опознать и ликвидировать, предстоит посетить такие города, как Париж, Сапиенца, Марракеш, Бангкок, Колорадо и Хоккайдо.
С технической точки зрения обновление 3.160 также принесло ряд важных улучшений. Если говорить о ПК, отныне игра использует версию Intel XeSS 1.1, которая устраняет некоторые проблемы с утечкой данных на GPU, имевшие место в версии 1.0, ранее использовавшейся компанией IO Interactive.
В игре также улучшена производительность в режиме трассировки лучей и генерации кадров DLSS, которая не всегда могла использоваться обладателями графических процессоров линейки RTX 40. Кроме того, в миссии Hantu Port были внесены улучшения, благодаря которым теперь не будет проблем с текстурами у тех, кто использует FSR 2 или XeSS в качестве опции апскейлинга.
В Hitman: World of Assassination также появился Trinity Pack - набор дополнительных оттенков для костюма Агента 47, которые носят чисто косметический характер, а также поставляются с индивидуальными кейсами и пистолетами и могут быть куплены по цене $5 на всех платформах.
Подробную информацию об августовском патче можно получить по этой ссылке.
Задаюсь вопросом, зачем там генерация кадров? Игра 60 FPS выдаёт даже на ведре с гайками. Тем более, генерация кадров только на GeForce 40 работает.
Сейчас мониторы уже с 240 герцами есть, не говоря уж про 4К как стандарт для многих, так что фепесов много не бывает.
Я покупал Хитман 2 (18 года) , почему я должен платить ещё раз? Издатель зажрался. Одно и тоже продает.
Ты меньше платить будешь, как обладатель 2-ой части.
Кайф, но от патча ожидал больших исправлений. Идеальный забег просто убрали из игры, нежели починить его, сами походу не знают почему иногда он не срабатывает, хех. У Тринити пака пока нет цены в Стиме.
По 150 р допы эти я купил, для полной коллекции. Как то так вышло, что Хитман у меня стала игрой, в которую я играю периодически когда нечего делать как в дежурную.