Представлен геймплейный трейлер ретро-шутера HMUR в сеттинге альтернативного СССР

Разработчик под ником FoxusSexus и издатель Valkyrie Initiative представили новый геймплейный трейлер скоростного ретро-шутера от первого лица под названием HMUR. Проект сочетает в себе советскую эстетику, динамику шутеров 90-х и хардкорные механики.

События игры разворачиваются в 1990 году в альтернативном СССР, в высокотехнологичном городе Мирногорск. В результате непредвиденной аварии на одном из предприятий город погружается в хаос, в центре которого оказывается главный герой — простой рабочий по имени Сергей.

Геймплей HMUR делает ставку на высокую скорость и постоянное движение. Особенностью является механика, при которой и герой, и большинство противников погибают от одного попадания, что требует от игрока точности и быстрой реакции. Уровни в игре имеют нелинейную структуру, предлагая различные пути для прохождения. Арсенал включает разнообразное огнестрельное оружие. Атмосферу дополняет оригинальный саундтрек в жанрах техно, хардбасс и брейккор.



Сам автор описывает свой проект как идейное сочетание нескольких знаковых игр. От Atomic Heart была взята высокотехнологичная советская атмосфера, от Hotline Miami — хардкорный экшен с мгновенной смертью, а от Dusk — интенсивная и динамичная стрельба.

Точная дата выхода HMUR пока не объявлена. На странице игры в Steam уже можно добавить ее в список желаемого и записаться на будущее плейтестирование.