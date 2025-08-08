Представлен геймплейный трейлер ретро-шутера HMUR в сеттинге альтернативного СССР

Разработчик под ником FoxusSexus и издатель Valkyrie Initiative представили новый геймплейный трейлер скоростного ретро-шутера от первого лица под названием HMUR. Проект сочетает в себе советскую эстетику, динамику шутеров 90-х и хардкорные механики.
События игры разворачиваются в 1990 году в альтернативном СССР, в высокотехнологичном городе Мирногорск. В результате непредвиденной аварии на одном из предприятий город погружается в хаос, в центре которого оказывается главный герой — простой рабочий по имени Сергей.
Геймплей HMUR делает ставку на высокую скорость и постоянное движение. Особенностью является механика, при которой и герой, и большинство противников погибают от одного попадания, что требует от игрока точности и быстрой реакции. Уровни в игре имеют нелинейную структуру, предлагая различные пути для прохождения. Арсенал включает разнообразное огнестрельное оружие. Атмосферу дополняет оригинальный саундтрек в жанрах техно, хардбасс и брейккор.
Сам автор описывает свой проект как идейное сочетание нескольких знаковых игр. От Atomic Heart была взята высокотехнологичная советская атмосфера, от Hotline Miami — хардкорный экшен с мгновенной смертью, а от Dusk — интенсивная и динамичная стрельба.
Точная дата выхода HMUR пока не объявлена. На странице игры в Steam уже можно добавить ее в список желаемого и записаться на будущее плейтестирование.
Прочёл "FoxusSexus" и стал догадываться, что в игре мало что серьёзного будет. А когда стал смотреть видео - вообще неприятно удивился. Ну и дичь..
Когда хочется сделать, что то как атомик харт // Рома Смерть
Для кого эти игры? В такое уже даже Куплинов не играет
Для колорита надо ещё StarForce поставить :)
Нинзя в масле! Скользит по полу так, будто на него тонну смазки вылили
Симулятор шизофреника собранный из мусора с юнити стора. Попытка закосить под культовую дичь выглядит как кринж. Бесконечный боезапас сразу намекает на одноклеточный геймплей. Физика видимо отвалилась вместе со здравым смыслом разработчика. Портировать ЭТО на консоли просто преступление.
half-doom на ускорении 😸