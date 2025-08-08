ЧАТ ИГРЫ
Представлен геймплейный трейлер ретро-шутера HMUR в сеттинге альтернативного СССР

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчик под ником FoxusSexus и издатель Valkyrie Initiative представили новый геймплейный трейлер скоростного ретро-шутера от первого лица под названием HMUR. Проект сочетает в себе советскую эстетику, динамику шутеров 90-х и хардкорные механики.

События игры разворачиваются в 1990 году в альтернативном СССР, в высокотехнологичном городе Мирногорск. В результате непредвиденной аварии на одном из предприятий город погружается в хаос, в центре которого оказывается главный герой — простой рабочий по имени Сергей.

Геймплей HMUR делает ставку на высокую скорость и постоянное движение. Особенностью является механика, при которой и герой, и большинство противников погибают от одного попадания, что требует от игрока точности и быстрой реакции. Уровни в игре имеют нелинейную структуру, предлагая различные пути для прохождения. Арсенал включает разнообразное огнестрельное оружие. Атмосферу дополняет оригинальный саундтрек в жанрах техно, хардбасс и брейккор.

Сам автор описывает свой проект как идейное сочетание нескольких знаковых игр. От Atomic Heart была взята высокотехнологичная советская атмосфера, от Hotline Miami — хардкорный экшен с мгновенной смертью, а от Dusk — интенсивная и динамичная стрельба.

Точная дата выхода HMUR пока не объявлена. На странице игры в Steam уже можно добавить ее в список желаемого и записаться на будущее плейтестирование.

SpicyYusei

Прочёл "FoxusSexus" и стал догадываться, что в игре мало что серьёзного будет. А когда стал смотреть видео - вообще неприятно удивился. Ну и дичь..

3
Пользователь ВКонтакте

Когда хочется сделать, что то как атомик харт // Рома Смерть

3
Блоха В Сарафане

Для кого эти игры? В такое уже даже Куплинов не играет

3
bubenson

Для колорита надо ещё StarForce поставить :)

1
Master Sema

Нинзя в масле! Скользит по полу так, будто на него тонну смазки вылили

Gridon

Симулятор шизофреника собранный из мусора с юнити стора. Попытка закосить под культовую дичь выглядит как кринж. Бесконечный боезапас сразу намекает на одноклеточный геймплей. Физика видимо отвалилась вместе со здравым смыслом разработчика. Портировать ЭТО на консоли просто преступление.

MEGATAIMAN

half-doom на ускорении 😸