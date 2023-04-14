Даже сообщество Hogwarts Legacy, похоже, не очень заинтересовано в сериале о Гарри Поттере

Масштабный сериал о Гарри Поттере официально запущен в производство, но фанаты Hogwarts Legacy, похоже, не в восторге от анонса.
Объявленный ранее на этой неделе, сериал описывается как "точная адаптация" книг, рассчитанная на десять лет. Можно было бы предположить, что это будет музыкой для ушей фанатов Поттера, но если сообщество Hogwarts Legacy может о чем-то судить, то реакция была довольно приглушенной.
В ответ на новость на сабреддите игры фанаты назвали множество причин, по которым они могут принять или забраковать будущее шоу. Чувства варьируются от привязанности к оригинальному актерскому составу Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон до желания новых историй - Мародеры и Основатели Хогвартса приводятся в качестве примеров отличных, но неисследованных историй во вселенной Гарри Поттера. Кроме того, обсуждается относительный возраст оригинальных фильмов — последнему фильму всего 12 лет.
Больше всего фанаты Hogwarts Legacy, похоже, хотят сериал на идее обычной жизни студентов в Хогвартсе, а не на более напыщенных историях. Учитывая бытовую сторону игры, это не слишком удивительно - идея проекта была в воссоздании Хогвартса и его студенческого коллектива, обеспечивающее глубокое погружение, превосходящее все остальное во франшизе.
Впечатляющие продажи Hogwarts Legacy, вероятно, стали полезным фактором, способствующим существованию нового шоу, поэтому интересно увидеть вялую реакцию сообщества на новый проект.
Их идеальный шанс состоит в том, чтобы не провафлиться с актёрским составом и со сценарием. Если все герои сохранят свой пол, ориентацию и цвет кожи, а сценарий будет грамотным, то все останутся довольны, ибо в фильмах много чего скомканного было, как допустим Турнир Трёх Волшебников, который показали только от лица Гарри и сделали это очень быстро или Отдел Тайн из Ордена Феникса, который тоже никак толком не показали, а ведь в книге очень много интересных деталей было.
Короче если сделать всё грамотно, то сериал стрельнет и мечты фанатов про другие истории станут вполне реальными, а продюсерам уже станет намного легче пихать цветных и прочих людей для ранее несуществоваших персонажей и люди примут это гораздо спокойнее, главное не трогать уже существующих персонажей.
как бы и эта игра от канона уходит, так что с чего бы им
Побольше негров и трансов, сразу заинтересует