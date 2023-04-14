Даже сообщество Hogwarts Legacy, похоже, не очень заинтересовано в сериале о Гарри Поттере ©

Масштабный сериал о Гарри Поттере официально запущен в производство, но фанаты Hogwarts Legacy, похоже, не в восторге от анонса.

Объявленный ранее на этой неделе, сериал описывается как "точная адаптация" книг, рассчитанная на десять лет. Можно было бы предположить, что это будет музыкой для ушей фанатов Поттера, но если сообщество Hogwarts Legacy может о чем-то судить, то реакция была довольно приглушенной.

В ответ на новость на сабреддите игры фанаты назвали множество причин, по которым они могут принять или забраковать будущее шоу. Чувства варьируются от привязанности к оригинальному актерскому составу Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон до желания новых историй - Мародеры и Основатели Хогвартса приводятся в качестве примеров отличных, но неисследованных историй во вселенной Гарри Поттера. Кроме того, обсуждается относительный возраст оригинальных фильмов — последнему фильму всего 12 лет.

Больше всего фанаты Hogwarts Legacy, похоже, хотят сериал на идее обычной жизни студентов в Хогвартсе, а не на более напыщенных историях. Учитывая бытовую сторону игры, это не слишком удивительно - идея проекта была в воссоздании Хогвартса и его студенческого коллектива, обеспечивающее глубокое погружение, превосходящее все остальное во франшизе.

Впечатляющие продажи Hogwarts Legacy, вероятно, стали полезным фактором, способствующим существованию нового шоу, поэтому интересно увидеть вялую реакцию сообщества на новый проект.