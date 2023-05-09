Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.5 3 627 оценок

Драко Малфой вернулся в Хогвартс для прохождения одного из квестов в Hogwarts Legacy

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butcher69
Новости

Чуда не случилось, это не анонс дополнения. Драко Малфой вернулся в Хогвартс, поиграв в Hogwarts Legacy, чтобы пройти квест Зеленого Змея Себастьяна Саллоу. Точнее, Том Фелтон, актер, сыгравший Драко в серии фильмов о Гарри Поттере, стал героем видео, в котором он проходит квест с персонажем с факультета Слизерин.

Будьте осторожны перед просмотром ролика, потому что он содержит несколько спойлеров, то есть полностью раскрывает сюжетную миссию Сэллоу. Если вы не хотите ничего об этом знать, то лучше не смотрите видео или смотрите его до отметки 3:30, когда начинается игровая часть.

Участие члена актерского состава "Гарри Поттера" в продвижении Hogwarts Legacy дает нам хорошее представление об успехе игры. В конце концов, Warner Bros. объявила о продажах более 15 миллионов копий, выручив более миллиарда долларов, поэтому вполне естественно, что они считают ее одним из своих флагманских продуктов на данный момент.

Hogwarts Legacy доступно для PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One. Версия для Nintendo Switch также будет выпущена в ближайшее время.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
spaMER_ID

Рекламирует выход игры на старых консолях, но мыло мы конечно смотреть не будем - поэтому играю на пс5.

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Strannik110

Я так и знал!

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