Hogwarts: Legacy получила новую максимальную скидку в Steam - 80%

Как стало известно, экшен-RPG Hogwarts: Legacy от студии Avalanche Software получила новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 80%. До этого максимальный размер скидки составлял 75%. Распродажа продлится до 2 сентября включительно.
Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Известно, что разработчики уже работают над продолжением.
Три раза пытался пройти, и три раза бросал после 4-5 часов. Очень красивое и очень мёртвое, декорации есть, а игру завезти забыли. Прямо как InZOI.
соглашусь) вот прям точно так же) даже время пройдет..несколько месяцев,думаешь сыграть прям охото , мир красивый и т д,заходишь на пол часика и все) хватит)))
не знаю где вы там увидели красивый мир, мыло и тонна туманна даже там где не должен быть.
да я не графодрочер от слова совсем , просто приятная атмосфера , круто сделано,а не пиксели рассматривать) ну каждому свое
Фуфло для зумерков и дурачков, выросших на книжечках для альтернативно-одарённых.
-Зумерков
-Первой книге в серии уже 28 лет, а фильму 24 года
Ололо азаза?
ты кретин? Зумерки с 1997 года начинаются, считать научись. Я знаю пару рифм на слово "Стас".
Ну давай, выдай нам рифмы, аххахахаххаха
Чего сразу так попка порвалась-то?
странно что при включении ртх в этой игре постоянно недогруз видеокарты, и фпс падает с генерацией кадров х3 до 60 это странно.
Она очень процессорозависима, ей нужны быстрые ядра. Скорее всего, разгон оперативки тоже бустанёт производительность. С лучами это только усугубляется, как в Челопауке