Hogwarts: Legacy получила новую максимальную скидку в Steam - 80%

Как стало известно, экшен-RPG Hogwarts: Legacy от студии Avalanche Software получила новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 80%. До этого максимальный размер скидки составлял 75%. Распродажа продлится до 2 сентября включительно.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Известно, что разработчики уже работают над продолжением.