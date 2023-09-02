К концу года Avalanche представят фильм о разработке Hogwarts Legacy ©

Через несколько месяцев после выпуска Hogwarts Legacy команда Avalanche Software возвращается, чтобы проинформировать о длинном и насыщенном фильме про закулисе, который раскроет все секреты разработки открытого мира по мотивам Гарри Поттера.

К концу года Avalanche и WB Games опубликуют The Wizardry Behind Hogwarts Legacy — длинное видео, с помощью которого мы сможем заглянуть за кулисы создания одной из самых успешных игр этого года.

«Hogwarts Legacy, созданная как лучшее любовное послание фанатам во всем мире, приветствует вас дома», — говорится в описании трейлера. «Позже в этом году вы сможете отправиться за кулисы и узнать о волшебстве, которое было использовано при создании игры, в этом художественном фильме, в котором представлены закулисные события и понимание творческого процесса от команды Avalanche Software».

Кто знает, будет ли этот многообещающий закулисный взгляд на вырезанный контент Hogwarts Legacy, который, согласно открытиям датамайнеров, должен был включать систему компаньонов и более серьезные последствия для выбора, сделанного игроком.