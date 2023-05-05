Продажи Hogwarts Legacy превысили 15 млн копий менее чем за три месяца после релиза ©

Объявлены новые цифры продаж Hogwarts Legacy, и даже для игры, успех которой был практически гарантирован, они просто поразительны. Менее чем за три месяца продаж игра продала более 15 миллионов копий.

Еще в феврале Warner Bros объявила о том, что Hogwarts Legacy было продано 12 миллионов экземпляров всего за 2 недели, что стало крупнейшим запуском в истории игрового подразделения студии. Теперь эта цифра подскочила до 15 миллионов, и, скорее всего, в это число даже не входят сегодняшние релизы на PS4 и Xbox One, которые почти наверняка дадут Hogwarts Legacy еще один огромный прирост продаж.

Чтобы представить эту цифру в перспективе, стоит отметить, что чуть менее чем за год продаж дико успешная ролевая игра с открытым миром Elden Ring от Bandai Namco собрала 20 миллионов проданных копий. Это означает, что Hogwarts Legacy достигла примерно 75% от общего объема продаж Elden Ring всего за три месяца и более того, игра Warner Bros даже не была доступна на консолях последнего поколения до сегодняшнего дня.

Если вы каким-то образом пропустили шумиху вокруг Hogwarts Legacy, то это ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит во вселенной Гарри Поттера в конце 19 века. Вы играете за студента пятого курса, задача которого - раскрыть правду о возрождающемся типе магии, который может угрожать миру волшебников, каким вы его знаете.

С момента выхода Hogwarts Legacy получило ряд обновлений. Последнее из них вводит режим "Арахнофобия", который должен сделать врагов-пауков значительно менее страшными, а также устраняет целую кучу ошибок.

Hogwarts Legacy можно приобрести прямо сейчас на ПК, PlayStation и Xbox. Игра также выйдет на Nintendo Switch 25 июля.