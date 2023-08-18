Студия GamesVoice показала вторую геймплейную демонстрацию русского дубляжа Hogwarts Legacy ©

Во время сегодняшней трансляции игр с русским дубляжом не было недостатка в интересных проектах, в чем вы можете убедиться сами посмотрев её. Но один проект вызывает особо пристальное внимание и это - Hogwarts Legacy.

Ранее студия GamesVoice сообщила, что Hogwarts Legacy получит полную русскую озвучку — продублировано будет всё, начиная от сюжетных сцен и всех видов побочных заданий, заканчивая выкриками врагов в бою и фоновыми разговорами массовки и сегодня нашему вниманию была представлена новая геймплейная демонстрация по ходу которой мы можем услышать русские голоса антагонистов и одной примечательной барменши.

Выход неофициальной русской озвучки Hogwarts Legacy от GamesVoice ожидается до конца года и пока точных сроков нет. Сам дубляж будет доступен бесплатно, но для его установки понадобится лицензионная копия игры в Steam или Epic Games Store, хотя быть может заработает и на "бесплатной" версии.