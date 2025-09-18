От скетча до релиза: показана эволюция мира Hollow Knight: Silksong

В австралийском музее ACMI открылась выставка, посвящённая видеоиграм, где особое внимание уделено Hollow Knight: Silksong. Среди экспонатов — редкая временная шкала, демонстрирующая, как королевство Фарлум менялось от первых скетчей до финальной версии.

Журналисты Dexerto посетили экспозицию ещё до официального открытия и отметили, что наглядное сравнение ранних и итоговых карт особенно заинтересует поклонников игры. Некоторые области, присутствовавшие в ранних набросках, в релиз так и не попали, что даёт представление о масштабе и эволюции работы Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong доступна на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игра побила отметку в 500 тысяч игроков онлайн в Steam, а первый пострелизный патч вызвал бурные споры в сообществе.