Разработчики намекнули на возможное DLC к Hollow Knight: Silksong

Поклонники Hollow Knight: Silksong только успели перевести дух после громкого анонса даты выхода, как студия Team Cherry уже подогрела интерес новым намеком: игра, возможно, получит DLC. Информация прозвучала после завершения Summer Game Fest 2025 и Xbox Games Showcase, где долгожданный проект наконец-то получил релизное окно — период рождественских праздников.

Намек поступил от Мэтью «Лета» Гриффина, руководителя отдела маркетинга Team Cherry, во время участия в прямом эфире YouTube-блогера Primacon. Когда ведущий заметил, что мемное «Silkposting» (то есть бесконечное ожидание и обсуждение Silksong в соцсетях) не исчезнет даже после выхода игры, Лет с улыбкой заметил: «Всегда есть DLC».

Эта фраза мгновенно вызвала бурную реакцию в сообществе. Напомним, Silksong изначально задумывался как дополнение к первому Hollow Knight, но со временем превратился в полноценную игру, разработка которой заняла восемь лет. Теперь же фанаты разделились: одни с радостью восприняли идею возможного расширения контента, другие — с тревогой, опасаясь, что DLC тоже может стать очередной многолетней эпопеей, словно Silksong 2.

Пока Team Cherry официально не подтвердила разработку дополнений, но сам факт подобного намека уже наводит на мысли. Одно ясно — Silksong еще не сказал своего последнего слова.