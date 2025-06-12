Разработчики намекнули на возможное DLC к Hollow Knight: Silksong

Поклонники Hollow Knight: Silksong только успели перевести дух после громкого анонса даты выхода, как студия Team Cherry уже подогрела интерес новым намеком: игра, возможно, получит DLC. Информация прозвучала после завершения Summer Game Fest 2025 и Xbox Games Showcase, где долгожданный проект наконец-то получил релизное окно — период рождественских праздников.
Намек поступил от Мэтью «Лета» Гриффина, руководителя отдела маркетинга Team Cherry, во время участия в прямом эфире YouTube-блогера Primacon. Когда ведущий заметил, что мемное «Silkposting» (то есть бесконечное ожидание и обсуждение Silksong в соцсетях) не исчезнет даже после выхода игры, Лет с улыбкой заметил: «Всегда есть DLC».
Эта фраза мгновенно вызвала бурную реакцию в сообществе. Напомним, Silksong изначально задумывался как дополнение к первому Hollow Knight, но со временем превратился в полноценную игру, разработка которой заняла восемь лет. Теперь же фанаты разделились: одни с радостью восприняли идею возможного расширения контента, другие — с тревогой, опасаясь, что DLC тоже может стать очередной многолетней эпопеей, словно Silksong 2.
Пока Team Cherry официально не подтвердила разработку дополнений, но сам факт подобного намека уже наводит на мысли. Одно ясно — Silksong еще не сказал своего последнего слова.
Какой еще громкий анонс, никакого анонса толком и не было. На фесте ничего не показали, Гриффин вообще всех послал вчера в твиттере, одни говорят что летом выйдет, другие в рождественские праздники. Тим чери такие клоуны.
Тоже напрягло.
P.S. А кто автор этой новости? butcher69. А, ну всё понятно.
Какое длц, игру выпустить за 10 лет не могут, а уже какой-то длц
Ну не 10. Всё таки игру анонсировали в феврале в 2019 году.
А, ну это все меняет.
))
DLC в виде еще одной игры?