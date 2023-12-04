Представлен новый трейлер психологического хоррора Holstin

Темп демонстраций на PC Gaming Show: Most Wanted, возможно, был не самым лучшим для презентации всех игр, представленных на мероприятии: множество из них просто проскользнуло вскользь. Среди этих игр была Holstin - разработка, о которой мы впервые услышали почти год назад и которая может приятно удивить смешением жанров и стилей.

Holstin - это хоррор на выживание с психологическими и приключенческими нотками, действие которого разворачивается в вымышленном сельском муниципалитете в 1992 году. Сюжет вращается вокруг расследования усатого протагониста об исчезновении его друга Бартека. Вскоре после того, как он сходит с поезда (или его выкидывают), он обнаруживает, что его окружают деформированные и каннибалистические существа.

По словам Рафала Санковского, геймдиректора, эстетика Holstin вдохновлена периодом, последовавшим за падением социалистического правительства Польской Народной Республики, временем "больших надежд и еще больших разочарований" для страны, пытающейся найти свой собственный путь в разгар подлинных политических, социальных и технологических преобразований.

Одна из самых любопытных деталей Holstin заключается в том, что это нарисованная от руки 2D-игра от третьего лица, которая переключается в 3D с видом через плечо во время экшена или когда требуется более точное управление камерой.

Holstin разрабатывается для PC, Switch, Xbox Series и PlayStation. Дата выхода пока не сообщается.