Постапокалиптическая градостроительная игра Homeseek получила дату выхода в новом трейлере ©

Homeseek, постапокалиптическая стратегическая игра от Traptics и The Iterative Collective, только что получила дату выхода 20 июля.

Как было объявлено на летней выставке Future Games Show Summer Showcase, вам не придется долго ждать, пока вы сможете попытаться сохранить жизнь колонии выживших в мрачном пустынном ландшафте.

В Homeseek вам предстоит построить дом на Земле будущего, где водные ресурсы иссякают, а ландшафт представляет собой не более чем бесплодную пустыню. На счету буквально каждая капля, поэтому вам придется максимально эффективно использовать имеющиеся ограниченные запасы, выращивая сельскохозяйственные культуры, создавая новые технологии и обустраивая дом для своего народа. Поскольку ходят слухи, что в других местах воды больше, вам также придется рискнуть и отправиться в путешествие, чтобы обнаружить более плодородные земли, которые обещают более богатые ресурсы.

Каждое ваше решение будет влиять на жизнь мирных жителей, а благодаря постоянному прогрессу ваше влияние сохранится в каждом сценарии кампании. Это означает, что каждый принятый вами закон, открытая вами технология и воспитанные вами люди перейдут в каждую миссию кампании, так что вам действительно придется взвешивать свои решения.

Кроме того, вам придется столкнуться с другими людьми, которые пытаются изо всех сил выжить на постапокалиптической Земле. В Homeseek есть многопользовательская онлайн-игра, где у вас будет возможность найти союзников и торговать, или воровать и саботировать, чтобы выжить.