Homeworld 3 перенесли на февраль 2024 года ©

Gearbox объявила о значительной отсрочке выхода Homeworld 3, перенеся запуск сиквела стратегии в реальном времени с «первой половины 2023 года» на февраль 2024 года.

Homeworld 3 разрабатывается Blackbird Interactive и знаменует собой первую номерную часть Homeworld с момента запуска Homeworld 2 от Relic Entertainment в 2003 году. Однако новости о ее прогрессе были непостоянными с момента ее официального анонса издателем Gearbox в августе 2019 года.

После продолжительного молчания в конце 2021 года появилось окно запуска в четвертом квартале 2022 года, но затем оно переместилось на «первую половину 2023 года», чтобы Blackbird могла выпустить игру «в высочайшем качестве».

Однако теперь, когда время для достижения своей последней цели по выпуску быстро истекает, Gearbox объявила об очередной отсрочке, на этот раз перенеся выпуск Homeworld 3 на начало следующего года.

«Наша основная цель — предоставить опыт Homeworld, соответствующий стандартам, установленным его предшественниками, и достойный невероятного наследия этой серии», — пояснил издатель в заявлении, опубликованном в Twitter. «Homeworld 3 выглядит именно так, но для того, чтобы полностью реализовать это видение, нам нужно больше времени для доработки и полировки игры. Мы глубоко ценим вашу страсть и преданность этой игре, и мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить вам Homeworld 3 как можно скорее».

Homeworld 3, которая обещает расширить оригинальные RTS-игры с полностью смоделированной баллистикой и постоянными флотами, теперь должен быть запущен на ПК в «феврале 2024 года».