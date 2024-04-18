Homeworld 3 снижает требования для ПК и раскрывает контент, который будет выпущен в течение первого года после запуска

Осталось меньше месяца до выхода сиквела космической стратегии в реальном времени Homeworld 3, который состоится 13 мая. Разработчик Blackbird Interactive объявил, что внес некоторые окончательные изменения в системные требования игры для ПК, которые должны сделать ее доступной для более широкой аудитории.
В сообщении на официальном сайте игры Blackbird опубликовала новые системные требования игры, которые ниже тех, которые были объявлены несколько месяцев назад . Все категории теперь имеют более низкие требования к центральному процессору и видеокарте.
Кроме того, Blackbird опубликовала некоторые подробности о контенте, который будет доступен для Homeworld 3 в первый год после запуска. Контент будет предназначен для кооперативного режима War Games в игре. Он будет включать в себя сочетание бесплатного контента и платных пакетов DLC. Бесплатный контент добавит в «Военные игры» новые испытания, артефакты и карты. Каждый из трех платных пакетов DLC добавит в режим новую игровую фракцию, а также новые стартовые флоты и многое другое.