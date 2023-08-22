Сюжетный трейлер космической стратегии Homeworld 3

Поклонники стратегий в последнее время живут поистине счастливой жизнью, ведь жанр развивается на глазах практически всеми возможными способами, что еще раз доказывает сегодняшний атмосферный трейлер Homeworld 3.
Представленный в конце предварительного шоу gamescom этого года: Opening Night Live", трейлер новой части культовой игры дает нам представление о том, какой сюжет приготовили для нас разработчики из Blackbird Interactive. Нас ждет несколько классическая, но, вероятно, полная поворотов история об одинокой женщине-капитане, вынужденной приспосабливаться к крайне тяжелым условиям жизни.
Выход игры запланирован на начало 2024 года в Steam и Epic Games Store.