Приключенческий хоррор Homicipher получил бесплатный пролог в Steam ©

Демо-версия Homicipher: Prologue от Yatsunagi и Gamera Games стала доступна в Steam. Демо-версия продолжительностью 10-20 минут предлагает захватывающее представление об уникальном слиянии игры ужасов, романтики и приключений.

Homicipher ломает стереотипы своей системой декодирования языка, погружая игроков в навязчивую атмосферу. Игроки должны интерпретировать загадочные символы и невербальные сигналы, чтобы понять загадочных персонажей и найти выход.

На протяжении всей игры игроки должны делать стратегический выбор на основе персонажей, которых они встречают, причем каждое решение может иметь последствия для жизни или смерти. Это усиливает фактор острых ощущений и напряжения в игре.

Ажиотаж вокруг Homicipher усилился после запуска прошлогоднего прототипа, который собрал более 5500 ретвитов, что сделало его долгожданным релизом в игровом сообществе.

Gamera Games объявила о выпуске бесплатного обновления для Homicipher: Chapter One во второй половине этого года, в котором появится новый персонаж — «Мистер Скарлетелла». Повествование, интерактивный геймплей и напряженная атмосфера обеспечат незабываемые впечатления.