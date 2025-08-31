HoYoverse может нарушать патент Nintendo из дела против Palworld

Консультант по интеллектуальной собственности Флориан Мюллер, внимательно следящий за судебным процессом Nintendo против Pocketpair, создателей Palworld, высказал мнение, что грядущая игра Honkai: Nexus Anima от HoYoverse также может подпадать под действие одного из патентов Nintendo. Речь идет о патенте, касающемся механики призыва и использования летающих существ в качестве средства передвижения.
Недавно HoYoverse представила игровой процесс Honkai: Nexus Anima, в котором персонаж перемещается верхом как на наземных, так и на летающих созданиях. По словам Мюллера, продемонстрированная механика полета на существе соответствует описанию в патенте Nintendo, который был изменен в ходе судебного разбирательства с Pocketpair. Изначально патент касался плавного переключения между различными ездовыми животными, но после поправок его формулировки стали значительно шире.
Мюллер считает, что новая версия патента охватывает настолько базовую игровую механику, что под его действие теперь могут попасть многие проекты, включая Honkai: Nexus Anima. Он подчеркивает, что это демонстрирует, насколько широкими стали претензии Nintendo. Стоит отметить, что это лишь мнение эксперта, и оно не означает, что Nintendo обязательно предпримет юридические действия против HoYoverse. Исход дела против Pocketpair также пока остается неизвестным.
Запатентовали механики призыва и использования летающих существ в качестве средства передвижения? Такими темпами они вообще запретят создавать игры.. У самой мерзкой конторки уже критический уровень шизы
Ну еще на старте судов Нинтендо с разрабами Палворлда народ разбирал, что патенты есть буквально на все самые базовые механики в играх. Вопрос лишь в жадности и адекватности тех, кому патенты принадлежат.
в чем сложности игнорировать нинтедно
Как видишь, создатели PalWorld игнорировали, и как итог им пришлось прогнуться изменяя механики.
Никаких сложностей, пока Нинтендо не решит срубить на тебе бабла через суды.
в Китае - легко. патент выдается в стране, т.е. если этот патент не принят в Китае - то там можно издавать игру с любыми механиками поплевывая на претензии (что китайцы, кстати, часто делают). А вот если патент принят в ЕУ/ США - будет суд ) с другой стороны я уверен, что юристы там не зря хлеб кушают так что будут "отбиваться".
калворлд уже забыли все… нашли хит на все времена xD гвно рисованное… релизайте марио лучше , давно его не было
Фигня какая то, тогда давайте вообще все игры с мини монстрами пересмотрим, дигимон тех же, спектробс для ви и диэс. Юристам от безделич хочется судиться со всеми вообще похоже // Иван Ермошин
Все игры про полёты на драконах и прочих существах с 90х годов просто существуют, но патент это дело такое да ага. // Иван Ермошин