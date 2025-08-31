HoYoverse может нарушать патент Nintendo из дела против Palworld

Консультант по интеллектуальной собственности Флориан Мюллер, внимательно следящий за судебным процессом Nintendo против Pocketpair, создателей Palworld, высказал мнение, что грядущая игра Honkai: Nexus Anima от HoYoverse также может подпадать под действие одного из патентов Nintendo. Речь идет о патенте, касающемся механики призыва и использования летающих существ в качестве средства передвижения.

Недавно HoYoverse представила игровой процесс Honkai: Nexus Anima, в котором персонаж перемещается верхом как на наземных, так и на летающих созданиях. По словам Мюллера, продемонстрированная механика полета на существе соответствует описанию в патенте Nintendo, который был изменен в ходе судебного разбирательства с Pocketpair. Изначально патент касался плавного переключения между различными ездовыми животными, но после поправок его формулировки стали значительно шире.

Мюллер считает, что новая версия патента охватывает настолько базовую игровую механику, что под его действие теперь могут попасть многие проекты, включая Honkai: Nexus Anima. Он подчеркивает, что это демонстрирует, насколько широкими стали претензии Nintendo. Стоит отметить, что это лишь мнение эксперта, и оно не означает, что Nintendo обязательно предпримет юридические действия против HoYoverse. Исход дела против Pocketpair также пока остается неизвестным.