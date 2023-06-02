Анонсирована коллекционная раздеваемая фигурка Кафки из Honkai: Star Rail ©

Студия Mi Yin собирается выпустить раздеваемую фигурку Кафки, одного из будущих играбельных персонажей Honkai: Star Rail, в масштабе 1к6. Компания продемонстрировала фотографии статуэкти, включая изображения голой версии, а также открыла предзаказ. Стоимость фигурки составит $200 (примерно 16 тысяч рублей). При этом ни тираж, ни материал, из которого в итоге будет слеплена Кафка, пока не известны.

Кафка — охотница за Стелларонами, которая появляется в прологе. Уже известно, что она будет пятизвёздочной героиней с электрическим элементом и путём «Небытие».

Ожидаемое окно поставок намечено на конец 2023 года.