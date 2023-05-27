Авторы Honkai: Star Rail рассказали про обновление 1.1 и поделились промокодами

Сегодня, после задержки в несколько часов по "техническим причинам", разработчик HoYoverse представил обновление 1.1 своей популярной ролевой игры Honkai: Star Rail.
Обновление называется "Галактический роуминг" и выйдет 7 июня 2023 года.
В нем также появятся три новых персонажа - стелларонский охотник Серебряный Волк (пятизвездочный персонаж Член Охотников за Стелларонами и гениальный хакер), Лоча (пятизвездочный персонаж, путь Изобилия) и Юйкун (4 звезды, путь Гармонии), а также дополнения для всех областей, уже доступных в игре
Мы также получим 10 бесплатных специальных пропусков Warp Pass в рамках ежедневного события входа в игру под названием Gift of Odyssey. Ниже вы можете ознакомиться с полной версией презентации, демонстрирующей геймплей новых персонажей и события поверх трейлера обновления.
Как и HoYoverse в случае с Genshin Impact, мы также получили коды для разблокировки бесплатных персонажей и других лакомств, которые вы можете найти ниже.
- ZTPTNMTX8LUF
- 8A6T6LBFQ4D3
- DB7A64BW8LC7
- Также был выпущен еще один код, чтобы извиниться за задержку с объявлением, и это CS75WMP976AK.
В главном событии данного обновления игрокам предстоит бегать по станции и собирать различные стикеры, оставленные Серебряным Волком. Затем, ими можно будет украсить стены самой станции по своему желанию. За прохождение события мы получим эпический конус.
Второй ивент отправит игроков в музей Белобога. В награду за прохождение игроки получа Самомоделирующуюся смолу.
Третье событие будет боевым. Предстоит пройти различные бои, в которых будут выдавать пробных героев.
Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, в которую можно играть бесплатно в однопользовательском режиме. Она доступна для ПК через отдельный клиент и Epic Games Store, а также на устройствах iOS и Android. Хотя разработчики заявили, что они работают над портом для платформ PlayStation, конкретная дата выхода пока не объявлена. В сегодняшнем пресс-релизе упоминается, что дополнительная информация появится в ближайшее время.
пффф. Надеюсь что в 1.2 подвезут сюжета не на пол часа раз тут уж ничего не завозят. Но фулл патч без сюжетки... в гашне такого небыло.
в смысле? я может чего-то не понял
но ещё на релизной версий Дань Хэна дают почти вначале, Асту я вроде бы выбил в первых крутках(или получил по другой причине, точно не помню), а Сервал вообще раздавали за пред-регистрацию
насчёт Сильвер Вульфа ничё сказать не могу, у меня нет этого перса
Точно, я подправил.
с баннером перепутал ( Волка только в прологе погонять давали, Сервал за предрегистрацию давали)