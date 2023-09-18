Авторы Honkai: Star Rail знакомят игроков с новой героиней - Рысь ©

Уже через несколько дней список играбельных персонажей Honkai: Star Rail пополнит очаровательная исследовательница из Белобога по имени Рысь. Компания HoYoverse решила подготовить геймеров к релизу новой героини и подробнее рассказала о самой девушке и её способностях. Рысь в Honkai: Star Rail станет первоклассной целительницей и хорошей поддержкой на поле боя.

Я - Рысь, консультант по освоению Снежных полей. Мне больше нравится исследовать бескрайние снега, чем работать в городе: холода бодрят тело и дух... Ой, простите, отвлекаюсь, как только подумаю о возможностях, скрытых в снегах...

Новая героиня относится к квантовому типу персонажей, а поэтому имеет хорошую синергию с другими стихиями. Умения Рыси позволяют ей непрерывно исцелять союзников в отряде, увеличивать их максимальное здоровье и убирать негативные эффекты. Её техника накладывает временный эффект исцеления на всех союзников в начале следующего хода. А сверхспособность героини мгновенно убирает один негативный эффект со всех союзников и восстанавливает им здоровье.

Добавить новую героиню в свой отряд можно будет уже через несколько дней. Рысь появится в Honkai: Star Rail 20 сентября.