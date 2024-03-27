Honkai: Star Rail обновилась до версии 2.1, в игру добавили трех новых героев, новые задания и многое другое

Бесплатная игра Honkai: Star Rail получила очередное масштабное обновление. Разработчики из студии miHoYo выпустили патч под номером 2.1, который приносит ряд полезных функций. Вместе с этим апдейтом в игру добавляется сразу три новых персонажа, линейка основных заданий и внутриигровые события.

В честь выхода свежего обновления для Honkai: Star Rail авторы игры представили новый геймплейный трейлер. Ролик решили посвятить новой героине по имени Ахерон. Это 5-звездочный персонаж, который накладывает ослабления на противников и накапливает заряд для использования сверхспособности и атаки противников. Кроме неё, в игре появится также Авантюрин - персонаж защиты, а также Галлахер - герой поддержки.

Обновление приносит в игру продолжение основного сюжета в виде цепочки заданий на Пенаконии — Дьявол в бархате. Также патч приносит множество исправлений, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте игры. За простой серверов Honkai: Star Rail во время обновления игроки получат компенсацию — Звёздный нефрит ×300.