Презентация крупного обновления для Honkai: Star Rail состоится 3 ноября

Ритмичная череда обновлений для Honkai: Star Rail продолжается: компания Hoyoverse вышла в социальные сети, чтобы объявить о новом прямом эфире, на котором будут представлены новые возможности обновления 1.5 для бесплатной ролевой игры.

Дата проведения назначена на 14:30 по московскому времени в пятницу, 3 ноября 2023 года. Пока что компания Hoyoverse держит в секрете, какие новости ожидают игроков Honkai: Star Rail в следующем обновлении.

По традиции, в обновлении появятся новые игровые персонажи, о которых пока ничего не известно, а также миссии, ограниченные по времени события и, возможно, новые зоны. Более подробная информация станет известна через несколько дней.