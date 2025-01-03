Следующее крупное обновление для Honkai: Star Rail выйдет 15 января

15 января 2025 года HoYoverse выпустит крупное обновление 3.0 для стратегической ролевой игры Honkai: Star Rail. Игроков ждёт новая планета — Амфореус, земля воспоминаний. Главная миссия обновления, «Сказания о преследующих пламя героях», продолжит историю Освоения.

Обновление добавит обширные локации, такие как «Вечный священный город Охема» и «Руины раздора каструма Кремноса». Появятся новые противники, Пещерные реликвии и два новых играбельных персонажа — Великая Герта и Аглая, а также Первопроходец, идущий по пути Памяти.

Среди событий выделяются «Путевые заметки Илиаса» и «Подарок кометы», за участие в которых можно получить звёздные пропуски, редкие награды и новый костюм для Марта 7.

Обновление привнесёт улучшения: повышение лимита энергии, система поиска сокровищ и ранний доступ к приключениям на новых планетах. Honkai: Star Rail доступна на PS5, PC и мобильных устройствах.