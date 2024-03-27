В Honkai: Star Rail начался ивент "Возвращение к звёздам"

Команда, ответственная за стратегическую RPG Honkai: Star Rail, запустила браузерное событие под названием «Возвращение к звёздам», которое проходит до 8 мая.

Во время этой акции мы можем пригласить своих друзей вернуться в игру, за что будем вознаграждены различными подарками и получим возможность участвовать в розыгрыше.

Если мы пригласим четырех игроков вернуться в игру и успешно выполним все миссии на веб-странице, то сможем получить 480 единиц Звёздного нефрита и 12 шансов на участие в розыгрыше. Если пользователь впервые поделится приглашением на странице, то получит 30 единиц Звёздного нефрита, а если первый возвращенный игрок свяжет свою учетную запись с пригласительным кодом, то получит 60 единиц Звёздного нефрита.

Люди, принявшие участие в событии под названием «Возвращение к звёздам», будут считаться возвращенными игроками. Чтобы участвовать в «Возвращении к звёздам», необходимо достичь уровня освоения 10 и выше, пройти миссию Освоения на Ярило-VI «Долгое ожидание лезвия клинка», а также не играть в игру в течение 14 и более дней после активации события «Возвращение к звёздам».

Пользователям также предоставляется возможность выиграть различные ценные призы через розыгрыши, включая Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB, Apple iPad Pro 12,9 дюймов 256 GB, PlayStation 5, Steam Deck 64 GB, Apple Watch Series 9, 41 мм, Apple AirPods Pro (2-го поколения), Nintendo Switch Lite, Apple HomePod Mini, плюшевую игрушку Пом-Пом (в костюме), 5000 кредитов, два журнала приключений и один флакон с конденсированным эфиром.