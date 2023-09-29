В обновлении 1.4 для Honkai: Star Rail появятся новые локации и персонажи

Как стало известно из сегодняшнего стрима, Honkai: Star Rail выйдет на PS5 11 октября, и тогда же вы сможете насладиться версией 1.4. В версии 1.4 добавлены три новых играбельных персонажа: пятизвездочные Топаз и Цзинлю, и четырехзвездочная Гуйнайфэнь. Они присоединятся к вашему старому другу Силе, который вновь вернется в игру и поможет вам в прохождении нового контента версии 1.4.
В Honkai: Star Rail появятся две новые зоны, которые сыграют важную роль в развитии сюжетной линии обновления.
Версия Honkai: Star Rail для PlayStation 5 выйдет вместе с обновлением 1.4 и будет поддерживать кросс-игру и кросс-прогрессию с версиями игры для ПК и мобильных устройств.
Если вы еще не успели ознакомиться с Honkai: Star Rail, то это последняя игра от студии HoYoverse, созданной Genshin Impact.
В отличие от Genshin Impact, Honkai: Star Rail - это пошаговая ролевая игра, но в ней все так же важно собрать команду из любимых персонажей и найти уникальные способы взаимодействия их способностей и боевых качеств.
Старому другу Силе... Перевод, моё почтение...
Короче, там вроде в Белобоге новая зона будет с Зелей. Опять топтание на месте.